Сегодня в зоне АТО не зафиксировано случаев применения оружия

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«16 сентября с полуночи и до 18 часов, в зоне АТО случаев применения оружия не было», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что режим тишины поддерживался сторонами вдоль всей линии разграничения.

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Как отметили в пресс-центре, «и хотя сегодняшнее затишье нетипично для зоны АТО, ведь вражеские выстрелы неоднократно звучали в течение минувших суток, Вооруженные силы Украины в этот период делают все, чтобы восстановить инфраструктуру Донбасса».

Так, в поселке Красногоровка офицеры гражданско-военного сотрудничества совместно со связистами провели работы по восстановлению антенны одного из ведущих мобильных операторов. Отныне жители поселка смогут пользоваться мобильной связью, которой не было в населенном пункте несколько месяцев.

Также наши группы гражданско-военного сотрудничества вместе с представителями ООН доставили в поселки Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Константиновка более 17 тонн комбикормов для местных фермерских хозяйств.