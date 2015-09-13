Лавров: Соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм готово на 90%

03:08, 13 сентября 2015
Политика
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По словам главы МИД России Сергея Лаврова, соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм готово "на 90 процентов". 

REUTERS

По словам министра, "остается досогласовать некоторые детали, но, как всегда, дьявол кроется в деталях".

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил журналистам, что переговоры по большей части строились вокруг обсуждения политического процесса.

"Как и прежде, было непросто, однако я могу с облегчением сказать, что сегодня было меньше конфронтации, чем раньше. По некоторым вопросам мы смогли продвинуться вперед", - сказал он.

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Отвечая на вопросы журналистов, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал об обсуждении вопроса о дате выборов в Донбассе, сообщает Русская служба ВВС.

"Когда состоятся выборы на территориях, которые сейчас оккупированы, - это вопрос согласования модальностей и понимания, каким образом мы можем обеспечить, что эти выборы будут честными и свободными. И у нас есть объективные критерии. Это БДИПЧ ОБСЕ. Это международное сообщество, именно оно должно сказать, соответствуют ли основным критериям ОБСЕ те выборы, которые будут подготовлены. И тогда мы можем начать обсуждать даты, избирательный процесс и так далее", - заявил глава МИД Украины.

Ранее стало известно, что лидеры стран России, Германии, Франции и Украины проведутличную встречу в Париже - она состоится 2 октября.

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