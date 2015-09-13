Лавров: Соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм готово на 90%

По словам министра, "остается досогласовать некоторые детали, но, как всегда, дьявол кроется в деталях".

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил журналистам, что переговоры по большей части строились вокруг обсуждения политического процесса.

"Как и прежде, было непросто, однако я могу с облегчением сказать, что сегодня было меньше конфронтации, чем раньше. По некоторым вопросам мы смогли продвинуться вперед", - сказал он.

Читайте такжеВыборы на оккупированном Донбассе должны состояться по украинскому законодательству - Порошенко

Отвечая на вопросы журналистов, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал об обсуждении вопроса о дате выборов в Донбассе, сообщает Русская служба ВВС.

"Когда состоятся выборы на территориях, которые сейчас оккупированы, - это вопрос согласования модальностей и понимания, каким образом мы можем обеспечить, что эти выборы будут честными и свободными. И у нас есть объективные критерии. Это БДИПЧ ОБСЕ. Это международное сообщество, именно оно должно сказать, соответствуют ли основным критериям ОБСЕ те выборы, которые будут подготовлены. И тогда мы можем начать обсуждать даты, избирательный процесс и так далее", - заявил глава МИД Украины.

Ранее стало известно, что лидеры стран России, Германии, Франции и Украины проведутличную встречу в Париже - она состоится 2 октября.