На Луганщине во время боевого столкновения с террористами погибли двое украинских военных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, раненым оказывается вся необходимая помощь.

«Наверное, террористическая ДРГ проникла на территорию Станично-Луганского района за своими погибшими бойцами, информация о которых вчера получила резонанс в украинских СМИ. Но террористы не знали, что «подопечных» покойного «Бэтмена» уже забрали. Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших диверсантов», – отметил руководитель Луганской областной ВГА Георгий Тука.

Читайте такжеСегодня с полуночи в зоне АТО не было ни одного случая применения оружия – штаб

Кроме того, сегодня утром в Станично-Луганскую больницу был доставлен убитый военный, обстоятельства гибели которого устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября в Станице Луганской неподалеку от реки Северский Донец нашли тела пяти диверсантов.

Согласно информации пресс-службы ВГА, между селом Болотенное и селом Николаевка (подконтрольное группировке «ЛНР») Станично-Луганского района с минно-взрывными травмами были обнаружены пять трупов мужского пола. Судя по состоянию тел, они погибли где-то две недели тому назад во время неудачной попытки прорваться. Погибшие были одеты в камуфлированную форму, с автоматическим оружием, боеприпасами, без личных документов.