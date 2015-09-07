В Станице Луганской нашли тела пяти диверсантов

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По информации пресс-службы, вчера, 6 сентября, около 16:00 военными 128-й бригады ВСУ недалеко от реки Северский Донец, между с. Болотенным и с. Николаевкой (подконтрольно группировке «ЛНР») Станично-Луганского района, с минно-взрывными травмами было обнаружено пять трупов мужского пола. Судя по состоянию тел, они погибли где-то две недели назад во время неудачной попытки прорваться. Погибшие были одеты в камуфляжную форму, с автоматическим оружием, боеприпасами, без личных документов.

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«На одежде одного из них присутствовал шеврон с триколором РФ и шеврон ГБР «Летучая мышь», на одном автомате – триколор «ЛНВ» и силуэт ГБР «Летучая мышь». Эти шевроны использует террористическая группировка, главарь которой по прозвищу «Бэтмен» был убит из-за передела власти в «ЛНР» еще в начале года», - говорится в сообщении.

«К сожалению, в результате осмотра места гибели ДРГ был ранен на «растяжке» один из бойцов 128-й бригады. Пострадавшего доставили в больницу и ему оказывается вся необходимая помощь», – отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. Он сообщил, что в связи с уменьшением обстрелов остается высокой опасность от действий подобных диверсионных групп. «Террористы используют своих побратимов просто как пушечное мясо, бросая ДРГ на заминированные места, чтобы проверить возможность прохода новых диверсионных групп», - добавил Тука.