За сутки в зоне АТО ранены двое военнослужащих
13:04, 07 сентября 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции не погиб ни один украинский военный.
В зоне АТО не погиб ни один военный / Фото УНИАН
Об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.
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По его данным, двое военнослужащих получили ранения.
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