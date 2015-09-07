За сутки в зоне АТО ранены двое военнослужащих

13:04, 07 сентября 2015
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции не погиб ни один украинский военный.

УНИАН

Об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.

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По его данным, двое военнослужащих получили ранения.

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