За сутки в зоне АТО ранены двое военнослужащих

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции не погиб ни один украинский военный.

Об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко во время брифинга, передает корреспондент УНИАН. Читайте такжеНа полигоне в Ивано-Франковске обрушился балкон: один солдат погиб, четверо ранены По его данным, двое военнослужащих получили ранения.

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