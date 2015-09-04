За сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Он отметил, что никто не был ранен. "За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один украинский воин. Обстоятельства этого инцидента устанавливаются", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военнослужащих не было, 6 бойцов ранены под городом Счастье.