За сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий
12:57, 04 сентября 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военнослужащий.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Он отметил, что никто не был ранен. "За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один украинский воин. Обстоятельства этого инцидента устанавливаются", - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военнослужащих не было, 6 бойцов ранены под городом Счастье.
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