В Станице Луганской на "растяжке" подорвался пенсионер

Вчера в лесополосе между рекой Сиверский Донец и блокпостом «Стелла» в Станице Луганской бойцы 128-й бригады обнаружили тело мужчины, который, по внешнему осмотру и признакам, подорвался на «растяжке».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

Было установлено, что погибший мужчина 1938 г. р. родом из города Луганск.

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«Скорее всего, дедушка пытался перейти линию разграничения, но поскольку террористами заминированы практически все подходы, он наткнулся на «растяжку». Луганская областная ВГА очередной раз напоминает, что в Луганской области не действует ни один контрольно-пропускной пункт по переходу линии разграничения в связи с опасностью для граждан пользования ими. В настоящее время попасть на оккупированную территорию возможно только через Донецкую область», – отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.