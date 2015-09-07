Пушилин утверждает, что отвод оружия калибром до 100 мм остановит войну на Донбассе (видео)

Соответствующее видеообращение распространило руководство "ДНР".

"Есть надежда, что в подгруппе по безопасности наконец-то будет поставлена точка с документом по отводу техники калибром до 100 мм. Это будет очень важное решение", - сказал лидер боевиков так называемой республики.

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"Если техника калибром до 100 мм будет отведена от линии соприкосновения, то это, по сути, будет означать окончание войны", - подчеркнул Пушилин.

При этом он отметил, что останется "только справиться с какими-то стрелковими противостояниями", что, по его мнению, сделать достаточно легко.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о "госперевороте" в так называемой "ДНР", в результате которого глава "парламента" Андрей Пургин был смещен с должности, и временно исполняющим его обязанности назначен Денис Пушилин.