Пушилин утверждает, что отвод оружия калибром до 100 мм остановит войну на Донбассе (видео)
Один из лидеров "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в случае достижения договоренности об отводе оружия калибром менее 100 мм на Донбассе установится мир.
Соответствующее видеообращение распространило руководство "ДНР".
"Есть надежда, что в подгруппе по безопасности наконец-то будет поставлена точка с документом по отводу техники калибром до 100 мм. Это будет очень важное решение", - сказал лидер боевиков так называемой республики.
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"Если техника калибром до 100 мм будет отведена от линии соприкосновения, то это, по сути, будет означать окончание войны", - подчеркнул Пушилин.
При этом он отметил, что останется "только справиться с какими-то стрелковими противостояниями", что, по его мнению, сделать достаточно легко.
Напомним, ранее российские СМИ сообщили о "госперевороте" в так называемой "ДНР", в результате которого глава "парламента" Андрей Пургин был смещен с должности, и временно исполняющим его обязанности назначен Денис Пушилин.