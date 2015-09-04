Украинская армия за год войны потеряла 4 позиции в мировом рейтинге огневой мощи (инфографика)
Украинская армия опустилась на четыре позиции в мировом рейтинге, заняв 25 место.
Об этом свидетельствуют данные Global Firepower, которые приводит Hubs.
Отмечается, что, несмотря на ударные темпы восстановления старой техники, полностью восполнить то, что было потеряно в Крыму и на Донбассе, пока не удалось.
До оккупации, по подсчетам Global Firepowe, на вооружении ВСУ числилось 4 тыс. 112 танков, после потери контроля над частью территории – 2 тыс. 809. И даже потеряв четвертую часть парка, в мировом танковом рэнкинге Украина оказалась на 11 месте, обогнав куда более богатую Южную Корею.
С начала оккупации Крыма Украина лишилась практически половины своей авиации. Если раньше за ВВС числилось около 400 судов, то в 2015-м эксперты насчитали лишь 222 борта.
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Сегодня Украина по численности авиации находится на 45 месте в мире.
В национальной валюте в этом году военные должны получить рекордные 44,6 млрд гривен. Таких денег украинская армия не видела за всю новейшую историю страны. Но обвал нацвалюты «съел» увеличение расходов. И в статистике экспертов армейский бюджет 2015 оказался на том же уровне, что и в прошлом году, — $4,9 млрд.