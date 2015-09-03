За сутки в зоне АТО ранены 6 бойцов, погибших нет

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"Вчера обстановка была наиболее беспокойной. За прошедшие сутки, между 6 и 7 утра, во вражескую засаду попала украинская мобильная группа по борьбе с контрабандой. Это произошло между Счастьем и Славяносербском. Наши воины отбили нападение вражеской ДРГ, также оперативно подошло подкрепление из состава военнослужащих ВСУ. В ходе боя погибли 2 человека – волонтер и офицер налоговой милиции ГФС, еще 6 военнослужащих были ранены. На других участках фронта силы АТО вчера потерь не понесли", - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, вчера председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука проинформировал, что в Луганской области расстреляли сводную мобильную группу, два человека погибли и четверо получили ранения.