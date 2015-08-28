В ООН предупредили, что Донбасс может не успеть подготовиться к зиме

Об этом говорится в первом "Гуманитарном бюллетени" о ситуации на Донбассе, опубликованном Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Отмечается, что времени должным образом подготовиться к зиме остается мало.

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"Если и в дальнейшем будет ограничение, то гуманитарные организации не смогут транспортировать, хранить и обеспечивать необходимые поставки критически важных непродовольственных товаров и предметов для обустройства жилья, чтобы помочь тысячам пострадавших от конфликта лицам подготовиться к зиме", - отмечается в отчете.

В отчете УКГВ ООН отмечается, что гуманитарные организации имеют большие проблемы с доступом к наиболее незащищенным жителям Донбасса из тех 5 млн граждан в целом, которые, по данным ООН, пострадали от конфликта. "Проблемы с доступом отличаются. Речь идет о трудностях в сфере безопасности, бюрократических преградах, логистические и юридические ограничения", - отмечается в документе.

Около двух миллионов людей, проживающих на территориях вдоль линии соприкосновения на Востоке Украины, считаются наиболее незащищенными, а потому "приоритетной группой с точки зрения гуманитарных операций". Примерно половина этих граждан, по оценкам ООН, проживают на подконтрольных Киеву территориях, остальные - на оккупированных.

Кроме того, по данным УКГВ ООН, около 1,3 млн человек могут потерять доступ к питьевой воде. В ООН также сообщают о проблемах с продовольственными продуктами на Востоке Украины.