Маломуж о новой тактике России по Украине: Москва превратилась в терпеливого палача

Об этом сказал бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, пишет Gazeta.ua.

"Россия не сдала позиций, она просто переквалифицировалась из захватчика в терпеливого палача. Путин ведет многоплановую игру: и геополитическую, и тактическую. Предполагается консервация контролируемых боевиками территорий, финансово-экономической и политической дестабилизации по всей стране с целью прихода российских военных сил", - заявил он.

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Маломуж подчеркнул, что еще минимум год-полтора Владимир Путин будет руководителем российской политической элиты, но за это время экономический кризис в РФ достигнет фатальных размеров.

"Есть прогнозы и выводы международных партнеров, советников президента России и его министра экономики и финансов. Со всеми финансово-политическими запасами РФ во главе со своим лидером продержится еще пару лет. Активный спад всех показателей даст мощный фактор дестабилизации в стране",- подчеркнул он.