Маломуж о новой тактике России по Украине: Москва превратилась в терпеливого палача
Россия изменила активную боевую тактику на последовательное экономическое разрушение Украины.
Об этом сказал бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, пишет Gazeta.ua.
"Россия не сдала позиций, она просто переквалифицировалась из захватчика в терпеливого палача. Путин ведет многоплановую игру: и геополитическую, и тактическую. Предполагается консервация контролируемых боевиками территорий, финансово-экономической и политической дестабилизации по всей стране с целью прихода российских военных сил", - заявил он.
Читайте такжеРоссийские войска не будут атаковать Мариуполь - Маломуж
Маломуж подчеркнул, что еще минимум год-полтора Владимир Путин будет руководителем российской политической элиты, но за это время экономический кризис в РФ достигнет фатальных размеров.
"Есть прогнозы и выводы международных партнеров, советников президента России и его министра экономики и финансов. Со всеми финансово-политическими запасами РФ во главе со своим лидером продержится еще пару лет. Активный спад всех показателей даст мощный фактор дестабилизации в стране",- подчеркнул он.