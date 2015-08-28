Военным РФ приказали уничтожать "фашистов и бандеровцев" в Иловайске, о "коридоре" речи не шло – боец АТО

Об этом рассказал пулеметчик батальона "Донбасс" Юрий Михальский, которому удалось вырваться из "Иловайского котла", пишет Апостроф.

"Отдельно хочу рассказать о так называемом "зеленом коридоре" (по которому россияне обещали пропустить украинских бойцов — УНИАН) из кольца. Не было никакого "зеленого коридора"!" — заверил он.

Читайте такжеБатальон "Кривбасс" имеет фронтовые документы с приказом Генштаба наступать на Иловайск и передаст их следствию

"Я общался с моим другом из моей роты. Мы вместе выходили, а потом потерялись. Он попал в плен в Новокатериновке. Находясь в плену, он разговорился с российским военным медиком — кадровым военным. Его мозги не были промыты пропагандой. Этот медик рассказал моему другу, что никакого "зеленого коридора" и не предполагалось. У нас был приказ вас уничтожить полностью как фашистов и бандеровцев, говорил этот медик. Я так понимаю, что плен вышел только по той причине, что наши военные оказали сопротивление, и противник понес потери. И только поэтому они начали договариваться с нами", — добавил Михальский.

Как сообщал УНИАН, количество украинских бойцов, погибших в результате Иловайской трагедии 2014 года, может составлять до тысячи человек.