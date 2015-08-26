Под Иловайском погибли около 1 тысячи человек - следственная комисия

Об этом заявил глава ВСК по расследованию Иловайской трагедии (с августа по октябрь 2014 года) Андрей Сенченко сегодня в ходе пресс-конференции, - передает «ОстроВ».

"Для того, чтобы честно ответить на вопрос о потерях нужно в разрезе каждой силовой структуре, которая принимала в этих событиях на том или ином этапе, дать следующие ответы: погибшие непосредственно в боях во всех эпизодах; умершие от ран в госпиталях, от ран, полученных во всех Иловайских событиях, и справочно пропавшие без вести. Наша комиссия смогла только косвенно оценить эти потери во всех эпизодах (Иловайских событий – ред.) в сумме до 1000 человек", - отметил Сенченко.

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Причиной приблизительной оценки потерь Сенченко называет нежелание военного ведомства содействовать расследованию

"Когда Иловайск был окружен примерно 3,5-3,6 тыс российскими военными регулярными частями, усиленными по нашим данным 500 боевиками, то в наступление на эти силы с целью деблокирования Иловайска послали роту и тактичную группу 51 бригады, то есть послали на смерть", - подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным Военной прокуратуры во время событий в Иловайске погибли 366 бойцов АТО, 429 получили ранения.

В то же время народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что в окружении под Иловайском Донецкой области погибли более тысячи человек.