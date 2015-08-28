За прошедшие сутки возле Донецкого аэропорта ранены 5 военных
13:14, 28 августа 2015Война
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За минувшие сутки в зоне Антитеррористической операции погибших среди украинских военнослужащих нет, 5 получили ранения.
Минувшие сутки на Донбассе прошли без потерь для бойцов АТО / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации Президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди наших военнослужащих нет, 5 получили ранения возле Донецкого аэропорта", - сказал Лысенко.
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