За сутки в зоне АТО погибли 7 украинских военнослужащих, еще 13 ранены

Об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, наибольшие потери украинская сторона понесла под Марьинкой и на Мариупольском направлении.

Ранее УНИАН писал, что пресс-центр батальона "Донбасс" сообщил количество потерь ВСУ - 5 человек. Среди бойцов "Донбасса" потерь нет.

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Ранее пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной заявил о серьезных потерях украинских силовиков. "Почерк, которым боевики ведут огонь, очень похожий на почерк профессиональной российской армии", - подчеркнул Чепурной.

По его данным, начиная с 16.00 вчерашнего дня до 6.30, в секторе "Г" произошло 20 обстрелов. 4 раза были обстреляны украинские военные в Староигнатовке, 2 - в Чермалыке и по 1 разу в Новогригорьевке, Прохоровке, Богдановке, Лебединском, Орловском, Новоселовке-2.

Боевики поступали хитро - для того чтобы украинцы не стреляли в ответ, они 7 раз после обстрелов запрашивали режим прекращения огня.

С полуночи в секторе произошло 7 обстрелов. 4 раза огонь велся по Богдановке, 2 раза по Староигнатовке и 1 раз по Чермалыку. Самый сильный обстрел произошел в Богдановке, где боевики одновременно применяли и САУ 152 мм, и 81 мм минометы.