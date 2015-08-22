Боевики продолжают провокации, обстреливая силы АТО из запрещенного Минскими соглашениями оружия

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук.

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"Уже традиционно, наиболее активными боевики были вблизи Донецка. Нарушая Минские договоренности, около 1 ночи, оккупанты из 120-миллиметровых минометов били по нашим позициям в Каменке, а по силам АТО в Авдеевке работала 122-миллиметровая артиллерия. Почти в 6 утра, из вооружения БМП и стрелкового оружия, бандформирования обстреливали Опытное. А в 13.15 под минометный огонь попали наши позиции в Красногоровке", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре также информируют, что на Луганщине, в полпервого ночи, со стороны населенного пункта Приветное, боевики из артиллерии калибра 152 миллиметра били по украинским оборонительным рубежам в Счастье. А в 3.40 диверсионно-разведывательная группа врага неудачно пыталась обойти наш опорный пункт в Крымском.

На Артемовском направлении, с 6 утра и до 18 часов наемники 5 раз обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия поселок Луганское.

Вблизи Мариуполя, почти в 6 утра оккупанты применили 120-миллиметровые минометы по нашии подразделенияи в Широкино.

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В ответ на провокации врага Вооруженные Силы Украины, строго соблюдая Минские договоренности, огонь открывали только в случаях прямой угрозы жизни наших военнослужащих и только из вооружения, калибр которого не превышает 100 миллиметров, подчеркивается в сообщении.