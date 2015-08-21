ОБСЕ фиксирует размещение тяжелого вооружения боевиков в нарушение Минских соглашений

Об этом говорится в отчете по 20 августа, опубликованном сегодня.

Инструкторы ОБСЕ отмечают, что беспилотный летательный аппарат наблюдал на подконтрольных "ДНР" территориях за наличием тяжелого вооружения, размещение которого нарушает Минские соглашения.

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В частности, беспилотник зафиксировал семь основных боевых танков и два бронетранспортера на запад от Староласпы (59 км на северо-восток от Мариуполя), четыре тяжелых артиллерийских установки и еще четыре бронетранспортера на северо-восток от Белой Каменки (58 км к северо-востоку от Мариуполя), шесть танков и бронетранспортеров в Комсомольском (75 км на северо-восток от Мариуполя), две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на восток от Петровского (78 км на северо-восток от Мариуполя), два танка и два бронетранспортера в районе Донецкого аэропорта.

В то же время, беспилотник миссии на украинской территорий зафиксировал также наличие вооружения в нарушение Минских соглашений. В частности, было замечено три танка, два бронетранспортера и один военный грузовик с системой связи, накрытой камуфляжной сеткой (В миссии допускают, что эта система может применяться для электронного глушения сигнала).

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Также, отмечается, что в Новогнатовке миссия видела шесть самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и транспортное средство для управления в Приовражном (19 км северо-восточнее Мариуполя) и две гаубицы на восток от Асланового (15 км северо-восточнее Мариуполя).