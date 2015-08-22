Боевики обстреляли Попасную и Троицкое, перебит газопровод, есть раненые

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что с 23.35 до 00.45 с самоходных артиллерийских установок террористы обстреляли село Валуйськое Станично-Луганского района. В результате повреждены два дома №13 и №14 на ул. Молодежной. Перебит газопровод – 224 абонента остались без газа, и высоковольтная линия электропередачи – 500 человек остались без света. На данный момент ведутся восстановительные работы.

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Также отмечается, что город Попасная ночью обстреливалась в течение трех часов - с 19.00 до 22.00 - с САУ и минометов. Две улицы остались без газа и света. Один из снарядов упал возле горисполкома и посек его обломками. Пострадавших нет.

При этом в результате обстрела окрестностей села Троицкого был ранен боец ВСУ.

В г. Золотом-4 вчера после обеда был сильный минометный обстрел в результате которого были попадания в два дома ул. Павлика Морозова, в которые уже попадали ранее. Также был ранен мужчина, который был доставлен в больницу. Зафиксировано прямое попадание в трансформатор. На данный момент город без света.

«Эти жилые дома были недавно отремонтированы за средства районного бюджета после последнего обстрела боевиков. Террористы скорее всего били заранее по пристреляным позициям. И так практически каждый день они стреляют – мы восстанавливаем. И нет ни конца, ни края этому насилию и разрушениям, которые принес на Луганщину «русский мир»», – отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.