Боевики продолжают обстрелы позиций сил АТО на донецком направлении

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в соцсети. "Противник существенно уменьшил количество обстрелов позиций украинских войск с вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров и в основном применяет стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

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"В то же время, и в дальнейшем, на донецком направлении боевики проявляют наибольшую активность. Так в минувшие сутки, с 18 часов и до полуночи, враг практически постоянно обстреливал из гранатометов, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов наши позиции в поселках Марьинка, Опытное, Пески. А около 19 часов, наемники дважды из 82-миллиметровых минометов били по силам АТО в Красногоровке. Кроме того около 9 вечера и почти до полуночи оккупанты из вооружения БМП вели огонь по нашим опорным пунктам в Опитном", - сообщил пресс-центр.

В Луганской области, почти в 20 часов, бандформирования обстреляли из гранатометов, зенитной установки украинских бойцов в поселке Счастье.

Вблизи Мариуполя в 18.05, из минометов калибра 82 миллиметра, преступники били по Старогнатовке.

В целом, в течение вчерашних суток, боевики 67 раз нарушили режим прекращения огня. Дважды наемники применяли артиллерию, 15 раз минометы, 1 – реактивные системы залпового огня, 65 – гранатометы и стрелковое оружие.

"После полуночи, 20 августа, бандформирования продолжили огневую активность вблизи Донецка", - подытожили в пресс-центре.