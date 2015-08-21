Российско-террористические войска перегруппировываются по всей линии фронта – советник Авакова

Об этом в эфире "5 канала" сказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По его словам, боевики доставили из России мобильное оборудование и непрерывно проводят разведку.

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"Оперативная информация говорит о перегруппировке сил российско-террористических войск по всей линии фронта. Важно напомнить, что за последние дни они притащили из России мобильные комплексы управления авиацией (понимаете, о чем идет речь) и непрерывно проводят воздушную и радиоэлектронную разведку", - сказал он.

Кроме того, советник главы МВД отметил, что на оккупированные территории постоянно поступает военная техника, а также прибывает живая сила врага: "Я хочу подчеркнуть, что сейчас и в районе Горловки, вот буквально вчера-сегодня, появилось около 30 единиц новой российской техники, также военнослужащие российских вооруженных сил".

Напомним, вчера, 20 августа, глава СБУ Василий Грицак заявил, что накануне Дня Независимости Украины террористы готовят наступление на украинские позиции. Также, по его словам, не исключены террористические акты на мирных территориях страны.