Наиболее напряженная ситуация в зоне АТО остается в районе Мариуполя

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. "Наиболее напряженный район боевых действий – передовая линия украинской обороны Новотроицкое-Богдановка-Старогнатовка. На этих рубежах вчера состоялось 4 вражеских минометно-артиллерийских обстрела", - отметил он.

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На луганском направлении боевые действия вчера велись лишь на востоке и крайнем западе области. В течение суток боевики совершили 5 вооруженных провокаций, преимущественно с применением гранатометов, ведя огонь с правого берега Северского Донца в районе населенных пунктов Болотенное, Станица Луганская, Счастье, проинформировал Александр Мотузяник.

На участке фронта от Старого Айдара до Попасной вчера боевики активности не проявляли. Однако в районе оккупированного Первомайска и его пригородов активно работают вражеские саперы и диверсанты, вследствие чего вчера украинские войска понесли потери вблизи села Орехово и города Попасная, сказал спикер.

Также вчера было зафиксировано 4 обстрела украинских укреплений вблизи села Троицкое, что на границе Луганской и Донецкой областей. Огонь велся из вражеских минометов, расположенные возле соседнего села Калиново.

На участке фронта от Авдеевки до Марьинки наметилась тенденция к снижению интенсивности боевых действий, сказал он. В частности, вчера было зафиксирован лишь один эпизод применения тяжелого вооружения противника на этих рубежах: около 6-ти утра Марьинку обстрелял вражеский танк. Перестрелки между отрядами боевиков и силами АТО на переднем крае в Опытном Песках, Красногоровке, Марьинке продолжаются, сообщил Александр Мотузяник.