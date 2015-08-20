Парубий: активизация боевиков в августе - это разведка боем

Об этом в интервью 5 каналу заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"То, что мы видим в августе, - это разведка боем, который имеет целью: а) внести сумятицу, внести страх, но б) это, наверное, самое важное тактическое задание – разведкой боем выявить слабые точки украинских Вооруженных сил", - отметил он.

Также Парубий сообщил, что для врага являются важными определенные даты: "Мы понимаем, что 24 августа прошлого года, так и этого года есть той датой, накануне и во время которой они начинают более активно действовать. Или может общий замысел перейти в наступление, это зависит не только от желания Путина, это зависит не только от желания боевиков, а зависит от прочности линии обороны украинских Вооруженных сил".

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Как сообщал УНИАН, 16 августа вечером боевики начали мощный обстрел из тяжелой артиллерии поселка Лебединское (кол. Новоазовский район) и поселка Сартана (Ильичевский район Мариуполя).

Около 50 домов повреждены, два дома полностью разрушены.

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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает, что обстрел поселка Сартана, что находится близ Мариуполя в Донецкой области, состоялся с применением запрещенной Минскими договоренностями артиллерии, которая должна была быть отведенной на определенные расстояния от линии разграничения.