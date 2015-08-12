За сутки один украинский военный погиб, трое ранены
12:52, 12 августа 2015Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое были ранены.
В зоне АТО продолжают гибнуть украинские защитники / dpsu.gov.ua
Об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.
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По его словам, «этих потерь силы АТО потерпели под Станицей Луганской и Старогнатівкою».
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