За сутки один украинский военный погиб, трое ранены

Об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.

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По его словам, «этих потерь силы АТО потерпели под Станицей Луганской и Старогнатівкою».