Ночью под Дебальцево и Станицей Луганской шли бои
В зоне АТО произошли боевые столкновения в Станице Луганской и в районе Дебальцево.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин сегодня на брифинге.
«После 18 часов бандиты продолжали обстреливать позиции наших военных и мирные населенные пункты из разных видов вооружения», - сказал он.
По его словам, на Луганском направлении из минометов и артиллерии террористы вели огонь по Новотошковскому, Старому Айдара, Сокольникам, Макаровому, Ольховом и трижды по Станице Луганской. Из «Градов» и минометов противник стрелял по Счастью.
Кроме этого, после обстрела из танка, в 00.35, в Станице Луганской состоялось боевое столкновение. Получив жесткий ответ, террористы отступили.
Читайте такжеСамой напряженной является ситуация на Дебальцевском направлении - пресс-центр АТО«На Дебальцевському направлении обстрелам незаконных вооруженных формирований из минометов и артиллерии по два раза была подвергнута Санжаровка и Дебальцево. Из «Градов» боевики поливали Малоорловку. В 23.05 произошло боестолкновение в районе Дебальцево», - сообщил он.
На Донецком направлении из минометов и артиллерии террористы обстреляли Красногоровку и трижды - Новотроицкое.
Бандиты не прекращают целенаправленное ведение огня по населенным пунктам. За прошедшие сутки с БМ-21 «Град» они обстреляли Счастье, а из минометов и артиллерии - Новотроицкое, Николаевку, Гранитное, Счастье и Чермалык.