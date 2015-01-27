Ночью под Дебальцево и Станицей Луганской шли бои

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин сегодня на брифинге.

«После 18 часов бандиты продолжали обстреливать позиции наших военных и мирные населенные пункты из разных видов вооружения», - сказал он.

По его словам, на Луганском направлении из минометов и артиллерии террористы вели огонь по Новотошковскому, Старому Айдара, Сокольникам, Макаровому, Ольховом и трижды по Станице Луганской. Из «Градов» и минометов противник стрелял по Счастью.

Кроме этого, после обстрела из танка, в 00.35, в Станице Луганской состоялось боевое столкновение. Получив жесткий ответ, террористы отступили.

Читайте такжеСамой напряженной является ситуация на Дебальцевском направлении - пресс-центр АТО«На Дебальцевському направлении обстрелам незаконных вооруженных формирований из минометов и артиллерии по два раза была подвергнута Санжаровка и Дебальцево. Из «Градов» боевики поливали Малоорловку. В 23.05 произошло боестолкновение в районе Дебальцево», - сообщил он.

На Донецком направлении из минометов и артиллерии террористы обстреляли Красногоровку и трижды - Новотроицкое.

Бандиты не прекращают целенаправленное ведение огня по населенным пунктам. За прошедшие сутки с БМ-21 «Град» они обстреляли Счастье, а из минометов и артиллерии - Новотроицкое, Николаевку, Гранитное, Счастье и Чермалык.