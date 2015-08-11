Генштаб не собирается возвращать на передовую Нацгвардию и батальоны МВД

11:12, 11 августа 2015
Война
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В Генштабе исключают возвращение батальонов МВД и Нацгвардии на передовую.

REUTERS

Об этом Украинской правде заявил руководитель пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев.

"Задача Вооруженных сил сдерживать агрессию противника, у Нацгвардии и МВД есть свои задачи, которые они выполняют на второй и третьей линиях обороны", - сказал он.

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"Сейчас Вооруженные силы Украины находятся по всей линии обороны", - ответил он.

Как сообщал УНИАН, батальон "Донбасс" 10 августа обратился к командованию с настоятельной просьбой вернуть подразделение на позиции в Широкино или на другие позиции на передовой, чтобы не повторился Иловайск или Дебальцево.

Бойцы заявили, что командование настаивает на передислокации подразделения за пределы зоны АТО для выполнения задач "охраны траншей".

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