Генштаб не собирается возвращать на передовую Нацгвардию и батальоны МВД
В Генштабе исключают возвращение батальонов МВД и Нацгвардии на передовую.
Об этом Украинской правде заявил руководитель пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев.
"Задача Вооруженных сил сдерживать агрессию противника, у Нацгвардии и МВД есть свои задачи, которые они выполняют на второй и третьей линиях обороны", - сказал он.
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"Сейчас Вооруженные силы Украины находятся по всей линии обороны", - ответил он.
Как сообщал УНИАН, батальон "Донбасс" 10 августа обратился к командованию с настоятельной просьбой вернуть подразделение на позиции в Широкино или на другие позиции на передовой, чтобы не повторился Иловайск или Дебальцево.
Бойцы заявили, что командование настаивает на передислокации подразделения за пределы зоны АТО для выполнения задач "охраны траншей".