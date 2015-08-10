Бойцы "Донбассa" снова просятся на передовую, чтобы не повторился Иловайск

Об этом говорится в обращении, которое опубликовано на официальной странице батальона в Facebook.

"28.07.2015 батальон "Донбасс" покинул н.п. Широкино для проведения плановой ротации. На смену бойцам батальона пришли военнослужащие морской пехоты ВМС ЗСУ. Срок плановой ротации, согласно приказам командующего сектором определен как 5 суток и истек 03.08.2015", - говорится в обращении.

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По данным батальона, за время отсутствия подразделения на боевых позициях в Широкино разведгруппой были обнаружены склады с вооружением и боеприпасами, что свидетельствует именно о временном характере оставления позиций террористами. Кроме этого российско-террористические вооруженные формирования заняли территории так называемой буферной, "серой" зоны по линии Водяное–Коминтерново, куда подвели артиллерию и бронетехнику.

В то же время, как отмечается, в результате обстрелов н.п. Широкино получили ранения бойцы подразделений морской пехоты, "в результате боев под Широкино 09.08 и в районе Волновахи 10.08 погибло 8 и ранены 13 бойцов АТО, один пропал без вести".

"Сегодня 10.08.2015 секретарь РНБО Турчинов сделал заявление, что "боевики концентрируют силы для прорыва позиций бойцов АТО... враг совершил наибольшее с начала года количество обстрелов украинских военных… Тем не менее, командование сектора и НГШ Муженко настаивает на нашей передислокации за пределы зоны АТО для выполнения задач "охраны траншей", - говорится в обращении.

Как подчеркнули в батальоне, с учетом того, что основной причиной утери Иловайска и Дебальцево являлось отсутствие резервов, настойчивых попыток вывода из зоны АТО подразделений, состоящих из добровольцев, "повторно настаиваем на отдании приказа о возвращении подразделений "Донбасса" на позиции в н.п. Широкино или любую другую точку на передовой".