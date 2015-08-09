Наблюдатели СЦКК показали последствия обстрелов Гранитного боевиками (фото)

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В частности, подчеркивается, что продолжается циничное уничтожение частных зданий и имущества мирных жителей.

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«Так, 8 августа с 06.30 до 06.45 наблюдатели СЦКК зафиксировали обстрелы южной окраины населенного пункта Гранитное. Установлено, что обстрел был проведен с самоходной артиллерийской установки 122 мм из района населенного пункта Тельманово. В результате обстрелов частично разрушен частный дом местного жителя, еще один дом получил повреждения, сломан опорный столб линии электропередач. Уничтожен частный трактор, который восстановлению не подлежит», - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что результаты обстрелов доведены до Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.