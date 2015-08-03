В ОБСЕ подтвердили факты ведения огня террористами с жилых массивов Донецка - СЦКК

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО со ссылкой на руководителя украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе, генерал-майора Андрея Тарана.

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«Ночь с 30 на 31 июля, так же как и 31 июля, общая ситуация с безопасностью в «ДНР» - в подконтрольном городе Донецк и вокруг Донецкого аэропорта - была напряженной. 30 июля с позиции в центре Донецка, начиная с 19.35, Специальная мониторинговая миссия наблюдала 40 выходных взрывов, классифицированных как огонь из артиллерийских и противовоздушных систем, в 2-5 километрах на запад и на юго-запад от их позиции», - говорится в сообщении.

В пресс-центре также напомнили, что протяженность города Донецка с севера на юг - 28 км, с востока на запад - 55 км.