За сутки в зоне АТО погибли 2 военных, 5 получили ранения

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства. По словам Александра Турчинова, в течение последних суток состоялось максимальное количество обстрелов украинских позиций за месяц.

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"В течение последних суток произошло 105 обстрелов украинских позиций российско-террористическими группировками с использованием запрещенных крупнокалиберных артиллерийских систем, в результате которых погибли двое военных, пятеро получили ранения. Это самое большое количество обстрелов с начала месяца", - отметил Александр Турчинов.

Секретарь СНБО обратил внимание международных наблюдателей и официальных представителей ОБСЕ на быстрый рост количества случаев ведения огня из запрещенных артиллерийских систем по украинским позициям и по гражданским кварталам прифронтовых городов, в результате чего гибнут мирные жители. Кроме того, он отметил, что наблюдается концентрация военных сил противника на опасных направлениях.

"На территории Крымского полуострова и на восточной границе с Украиной идут активные тренировки и слаженность штурмовых подразделений вооруженных сил РФ. Все это свидетельствует о сознательном торпедировании РФ всех мирных договоренностей, сформированных на основании Минских соглашений", - подчеркнул Александр Турчинов.