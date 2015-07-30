Миссия ОБСЕ зафиксировала 120 взрывов в районе Донецкого аэропорта

Как говорится в отчете миссии по 29 июля, опубликованном сегодня, ситуация вокруг Донецкого аэропорта была напряженной.

Инструкторы ОБСЕ, "с 8.00 до 18.35, находясь на наблюдательном пункте Совместного центра по контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале Донецка, слышали 120 взрывов, сопоставимых с входным и выходным минометным огнем, а также очередь огня из стрелкового оружия и крупнокалиберного миномета".

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По оценке наблюдателей, взрывы произошли с севера, востока, юга, запада и северо-запада на расстояниях от 2 до 6 км от занимаемых миссией позиций.

Одновременно отмечается, что днем обстрелы и перестрелки были редкими, но стали более интенсивными ближе к вечеру.