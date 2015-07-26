В демилитаризируемом Широкино снова стреляли

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной, передает местный сайт 0629.

Он отметил, что в 6:44 по позициям сил АТО в Широкино был открыт огонь из стрелкового оружия. Кратковременный обстрел не привел к жертвам среди личного состава.

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"За вчерашний день позиции украинских силовиков подверглись трем обстрелам. После ночного артобстрела из САУ122 мм Староигнатовки, около трех часов дня огонь из стрелкового оружия формирования "ДНР" открыли в Широкино, с 21:40 по 21:45 стрелковое оружие применялось в районе Чермалыка", - говорится в сообщении.

Чепурной подчеркнул, что потерь нет.

Кроме того, в районе Володарского был зафиксирован пролет БПЛА разведки "ДНР".

Ранее УНИАН сообщал, что в селе Широкино вблизи Мариуполя создадут 30-км зону безопасности: силы антитеррористической операции и боевики должны отвести тяжелое вооружение от центра населенного пункта на 15 км.