На Луганщине пограничники сбили вражеский беспилотник российского производства (фото)

20:45, 22 июля 2015
Война
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Сегодня, 22 июля, на Луганщине сотрудники Госпогранслужбы сбили вражеский беспилотный летательный аппарат российского производства.

dpsu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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«Беспилотник пограничники заметили за 1,5 км от границы с Россией на направлении российского населенного пункта Ушаковка и украинского Герасимовка. Чтобы прекратить сбор данных о местах дислокации украинских военных, который осуществлял БПЛА, пограничники применили оружие», - говорится в сообщении.

Ворожий безпілотник / dpsu.gov.ua

Как отмечается, при тщательном изучении сбитого летательного аппарата оказалось, что он российского производства.

Ворожий безпілотник / dpsu.gov.ua

«На нем была размещена аппаратура, позволяющая осуществлять видеосъемку. Сейчас проводится его изучение. Проиннформированы компетентные правоохранительные органы», - сообщили в ГНСУ.

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