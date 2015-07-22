На Луганщине пограничники сбили вражеский беспилотник российского производства (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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«Беспилотник пограничники заметили за 1,5 км от границы с Россией на направлении российского населенного пункта Ушаковка и украинского Герасимовка. Чтобы прекратить сбор данных о местах дислокации украинских военных, который осуществлял БПЛА, пограничники применили оружие», - говорится в сообщении.

Как отмечается, при тщательном изучении сбитого летательного аппарата оказалось, что он российского производства.

«На нем была размещена аппаратура, позволяющая осуществлять видеосъемку. Сейчас проводится его изучение. Проиннформированы компетентные правоохранительные органы», - сообщили в ГНСУ.