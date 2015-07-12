Ситуация в зоне АТО стабильно неспокойная, но контролируемая - пресс-центр

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Сегодня пророссийские бандформирования продолжали обстрелы украинских позиций и мирных населенных пунктов.

Так, ночью, с 2.17 до 2.25, по артиллерии калибра 152 мм кремлевские наемники обстреляли жилые кварталы Попасной с направлении Первомайска. В 11.10 начался минометный обстрел калибра 120 мм по Опытному.

Полночь и около 2-х ночи по артиллерии калибра 152 мм боевики вели обстрел позиций сил АТО в районе Авдеевки, Светлодарска и Луганского. Из минометов калибра 120-мм - в 2.10, а затем в 12.10 стреляли по Авдеевке.

Читайте такжеВ штабе АТО расценивают сообщения об обстреле Донецка как попытку дискредитации Вооруженных силНеоднократно террористы из минометов, зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия вели обстрелы сил АТО вблизи Песков, Опытного, Авдеевки. Также обстреляны позиции в районе Станицы Луганской, Луганского и Майорской.

Украинские военные строго соблюдают Минских договоренностей и стойко удерживают позиции по всей линии разграничения, отмечают в пресс-центре АТО.