ОБСЕ заявляет об обстрелах в районе Донецкого аэропорта

Об этом сообщается в отчете миссии, опубликованном в ночь со среды на четверг.

На наблюдательном пункте на центральной железнодорожной станции Донецка с 8:40 до 12:30 наблюдатели слышали 26 минометных выстрелов — 3 входящих, 4 исходящих и еще 19 не были определены, пишет Росбалт.

Читайте такжеОБСЕ продолжает фиксировать факты вывоза угля из оккупированного Донбасса в Россию

На том же пункте в период с 17:12 до 18:30, согласно данным, приведенным в отчете, наблюдатели слышали и в некоторых случаях видели 78 выстрелов минометов или артиллерийских орудий и 62 минометных или артиллерийских выстрелов.

Находящиеся в 3,5 км к юго-западу от Широкино наблюдатели СММ ОБСЕ слышали звуки 11 выстрелов из боевого танка в 3-4 км к северо-востоку. Позже наблюдатели слышали звуки двух выстрелов из 120-мм миномета с позиции в 2-3 км к северо-востоку.

В отчете отмечается, что СММ не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в Луганской области в течение отчетного периода, но несколько собеседников миссии утверждали, что слышали поздней ночью и ранним утром перестрелки в нескольких местах вдоль линии соприкосновения.