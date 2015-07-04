Наблюдатели ОБСЕ отмечают ухудшение ситуации на Донбассе

Об этом сказал заместитель руководителя миссии ОБСЕ Александр Гуґ в пятницу, 3 июля, на брифинге в Мариуполе, передает Радио Свобода.

«За последние несколько недель мы можем отметить ухудшение ситуации безопасности на Донбассе. СММ фиксирует увеличение присутствия движения, а также использование тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения», – сказал Александр Гуґ.

На протяжении последнего времени наблюдатели СММ ОБСЕ сообщают о присутствии и движение тяжелого вооружения на Донбассе, что является нарушением Минских договоренностей, а также об усилении боевых действий, в частности вокруг Донецкого аэропорта.

О систематическом нарушении режима прекращения огня также заявляют в штабе АТО и сепаратисты.

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