Боевики признали, что глушат сигналы беспилотников - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии.

4 июля заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг в Донецке провел встречу с самопровозглашенным "министром обороны" боевиков "ДНР".

"Министр обороны ДНР" признал - "ДНР" имеет в своем распоряжении современное оборудование для электронного глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов", - сказано в отчете.

Вместе с тем, представитель боевиков заявил, что "ДНР" не всегда способна распознать беспилотники, которые используют Вооруженные силы Украины с теми аппаратами, которые использует мониторинговая миссия ОБСЕ.

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Как сообщал УНИАН, с ноября 2014 года с контролируемой боевиками территории на Донбассе неоднократно происходили вмешательства в воздушное движение беспилотников ОБСЕ.

В начале июня представитель миссии Майкл Боцюркив заявил, что наблюдателям ОБСЕ препятствуют использовать беспилотники с обеих сторон линии разграничения.