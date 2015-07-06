МВД: в Луганской области снайпер боевиков ранил подростка

Об этом сообщает ОСО УМВД Украины в Луганской области.

"Сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что в этот промежуток времени парень проходил возле моста, который расположен в Станице Луганской на линии разграничения с оккупированной территорией. По предварительной информации, стрелял снайпер боевиков. Парень получил сквозное огнестрельное ранение нижней части правой голени. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Читайте такжеЗа время АТО погибли 15 военных моряков, 65 получили раненияДанный факт зарегистрирован.

Напомним, вчера сообщалось, что за предыдущие сутки в зоне АТО погибли пять украинских военных.