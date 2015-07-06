МВД: в Луганской области снайпер боевиков ранил подростка
18:19, 06 июля 2015Война
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Сегодня, около 13.00, возле моста в Станично-Луганском районе был ранен шестнадцатилетний парень, житель с. Нижнее Ольховое.
REUTERS
Об этом сообщает ОСО УМВД Украины в Луганской области.
"Сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что в этот промежуток времени парень проходил возле моста, который расположен в Станице Луганской на линии разграничения с оккупированной территорией. По предварительной информации, стрелял снайпер боевиков. Парень получил сквозное огнестрельное ранение нижней части правой голени. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
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Напомним, вчера сообщалось, что за предыдущие сутки в зоне АТО погибли пять украинских военных.
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