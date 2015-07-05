За сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военных, 10 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

”За минувшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военных погибли, еще 10 получили ранения”, - сказал Мотузяник.

Он отметил, что гибель военных произошла из-за подрыва военного автомобиля на мине возле населенного пункта Донецкое в Луганской области.

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По словам Мотузяника, трем военным, которые получили ранения, оказывается квалифицированная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Сейчас командование назначило проверку причин и обстоятельств этой трагедии.