Боевики обстреливают села к западу от Донецка
Террористы ведут активные боевые действия западнее Донецка, под обстрел попадают населенные пункты на расстоянии 5-10 км от линии соприкосновения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
По его словам, на Луганском направлении вчера противостояние между силами АТО и боевиками разгорелось в районе Станицы Луганской и Счастья. «Перестрелки различной интенсивности продолжались практически целый день. В Счастье ранены двое гражданских лиц. Еще две «горячие точки» - Крымское и Золотое. Вместе с тем следует отметить, что фактов применения тяжелого вооружения на этих рубежах обороны не зафиксировано», - заявил Лысенко.
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На Донецком направлении противник продолжает вести «беспокоящий» огонь по украинским позициям южнее Светлодарской агломерации. К северу и западу от Горловки вражеских провокаций не зафиксировано.
В то же время, как отметил спикер АП по вопросам АТО, продолжаются боевые действия западнее Донецка, на широком участке фронта от Авдеевки до Марьинки. «Именно здесь враг сосредоточил больше всего тяжелого вооружения и активно его применяет, в результате чего под вражеским огнем оказываются и населенные пункты, находящиеся на расстоянии 5-10 км от линии соприкосновения», - отметил Лысенко.