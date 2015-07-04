Боевики осуществили около 20 обстрелов позиций сил АТО

Как сообщили в пресс-центре АТО, четыре раза со 120-мм минометов и различных видов стрелкового оружия обстреляны позиции в районе населенного пункта Крымское. В районе Новотошковского пророссийские террористы вели огонь по позициям сил АТО со 122-мм пушек, танков, 120-мм минометов и стрелкового оружия.

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Утром в течение получаса пророссийские боевики обстреливали позиции вблизи Донецкого аэропорта.

В течение нынешних суток обстрелы велись близ Марьинки, Болотного, Авдеевки, Лозового, Новгородского. Около 15.30 в районе населенного пункта Марьинка работал снайпер.

«Военнослужащие сил АТО дают адекватный ответ пророссийским боевикам из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями», - отметили в штабе.