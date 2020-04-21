Арестован дончанин, который воевал против ВСУ в районе Дебальцево и Углегорска

Злоумышленника сотрудники СБУ задержали в Одессе.

В Одессе сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях задержали стрелка, который на стороне оккупантов воевал против ВСУ в районе Дебальцево и Углегорска.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Злоумышленнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 210 200 грн.

Досудебным расследованием установлено, что в течение октября 2014 года-июня 2015 года житель г. Донецка, находясь на должности стрелка в составе одного из батальонов армейского корпуса так называемого "Министерства обороны террористической организации ДНР", контролируемой вооруженными силами РФ, выполнял боевые задачи на территории населенных пунктов, в частности в районе Углегорска, Дебальцево и Пески.

Представителю незаконных вооруженных формирований инкриминируют участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается, добавили в прокуратуре.