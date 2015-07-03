Турчинов уверяет, что строительство оборонительных сооружений в зоне АТО находится на завершающем этапе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов провел совещание в зоне АТО по вопросам завершения строительства оборонительных сооружений с участием вице-премьер-министра Геннадия Зубко, руководства Министерства обороны, Генерального штаба, военных руководителей секторов зоны АТО, руководства Нацгвардии, Государственной пограничной службы, МВД и Антитеррористического центра СБУ.

"Строительство оборонительных рубежей проводилось значительно дольше, чем было запланировано, но уже подошло к своему завершающему этапу”, - отметил секретарь СНБО, добавив, что значительная часть опорных пунктов уже построена и принята ВСУ. «Строительство других защитных позиций будет завершено в ближайшее время», - сообщил он.

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Турчинов, говоря о задачах оборонительных сооружений, построенных вдоль линии соприкосновения, отметил, что они должны "остановить любое наступление врага, в том числе и с участием регулярных частей вооруженных сил РФ, и создать предпосылки для мощного ответа".

«Инженерная и минно-заградительная инфраструктура, которая возводится вокруг опорных пунктов, а также расположение огневых позиций должны не допустить прорыва нашей обороны на стыках защитных позиций и стать надежным заслоном от попыток проникновения из оккупированной территории разведывательно-диверсионных и террористических групп», - отметил секретарь СНБО.

Особое внимание Турчинов уделил качестве оборонительных сооружений. «Железо-бетонные укрепления должны защитить наших военных даже от прямого попадания снарядов и мин», - подчеркнул он, обратив внимание руководства Генштаба и Минобороны на необходимости проведения тщательной приемки оборонительных сооружений, «чтобы не было никаких конструктивных недостатков и недоработок, которые могут негативно повлиять на безопасность и защиту бойцов».

После совещания была проведена проверка качества выполненных работ на нескольких опорных пунктах, что находятся на первой линии обороны и несут значительные огневые нагрузки во время обстрелов, которые, несмотря на Минские соглашения, постоянно ведутся российско-террористическими группировками, говорится в сообщении.