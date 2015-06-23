Хмельницкая область завершила строительство 6 из 9 фортификационных сооружений в зоне АТО

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Хмельницкой областной государственной администрации Михаил Загородний.

"Хмельниччина проводит инженерные мероприятия на третьей линии обороны. В настоящее время уже сдали Министерству обороны шесть фортификационных сооружений. Еще осталось три. Есть время до 15 июля, чтобы завершить", - сказал он.

По словам председателя ОГА, оборонительные укрепления способны выдерживать огневые удары гаубиц калибра 122 и 152 мм и систем «Град».

Также Загородний добавил, что место, где хмельницкие строители возводят фортификационные сооружения, расположено в 25-30 км от линии размежевания (согласно Минским договоренностям) и не обстреливается боевиками.

Справка УНИАН. В выполнение постановления Кабинета министров Украины в Донецкой и Луганской областях на всех стратегически важных направлениях будут построены капитальные оборонительные сооружения, включающие в себя систему блиндажей, окопов и укрытий для танков, БТР, минометов, зенитных установок.

На строительство 300 взводно-опорных пунктов правительство выделило регионам 850 млн грн. После окончания работ все объекты будут переданы на баланс Министерства обороны Украины.