На Донбассе в понедельник погиб украинский военный, еще двое были ранены - штаб

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил один военнослужащий погиб, двое ранены.

Об этом говорится в обнародованной в Facebook сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

«Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил», - сообщили в штабе.

Два факта нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Так, оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинские подразделения возле населенного пункта Пивденнок. По защитникам Новоалександровки вел огонь снайпер.

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Кроме того, вблизи Марьинки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», террористы применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

«В результате преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказали необходимую помощь и эвакуировали в военное медицинское учреждение. Еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью», - говорится в сводке.

В штабе отметили, что эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы пресекли обстрелы. Потери оккупантов уточняются.

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Также сообщается, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

«В районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы Объединенных сил. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано», - добавили в штабе.