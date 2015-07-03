Во Львов вернулись 200 демобилизованных десантников (фото)

Как сообщил УНИАН, сегодня, 3 июля, руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, военный эшелон с демобилизованными десантниками на железнодорожном вокзале Львова встречали с цветами львовяне, родные, военные побратимы и друзья.

Все они были мобилизованы год назад, сообщает Вголос. Начиная с конца августа, они находились в горячих точках Луганской области, где выполняли боевые задания.

Как отметил офицер регионального медиа-центра Минобороны подполковник Владимир Скоростецкий, половина военных будет демобилизована, а остальные пойдут в отпуск.

Читайте такжеУкраинские десантники провели самые масштабные за всю свою историю учения (видео)«Сегодня знаменательное событие для Львовщины, ибо мы встречаем с места проведения АТО около 200 бойцов 80-ки. Все живы и здоровы и скоро увидятся с родными», – подчеркнул подполковник и добавил, что несколько дней военные будут находиться на территории бригады, пока сдадут инвентарные вещи и решат вопрос с документами.

Мария слез не стесняется, говорит, что встречает сына Ярослава, которому недавно исполнилось 25 лет.

«Год уже прошел, как его мобилизовали, и сегодня эмоции переполняют. Очень хочу пожелать нашим руководителям государства мудрости, чтобы мамы больше не плакали и дети не становились сиротами. Пусть Бог даст ума и врагам нашим, ибо там также гибнут чьи-то дети. Одна боль и, поверьте, сердце одинаково болит и у наших мам, и у их», – сказала Мария.