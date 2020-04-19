Оккупанты на Пасху стреляли по украинским военным на Донбассе из минометов

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

С начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска, несмотря на праздник Воскресения Христова, обстреляли из миномета калибра 82 мм бойцов Объединенных сил вблизи Песков на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

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"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На наглую провокацию российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - говорится в вечерней сводке по состоянию на 17:00.

На участках разведения № 1, № 2 и № 3 (в районе Станицы Луганской, вблизи Золотого, в районе Богдановки и Петровского) ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Также отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, накануне Пасхи боевики нарушили режим тишины пять раз, в результате чего трое украинских бойцов были ранены.