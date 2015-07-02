Миссия ОБСЕ зафиксировала 306 взрывов в районе Донецкого аэропорта

Как говорится в отчете миссии за 1 июля, опубликованном сегодня, военные действия с повышенной интенсивностью вокруг Донецкого аэропорта не прекращаются.

В частности, наблюдатели, находясь на наблюдательном пункте Совместного центра по контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале Донецка (8 км на северо-запад от городского центра), в общем зафиксировали 306 взрывов.

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Миссия также отмечает, что с обеих сторон линии разграничения инспекторы ОБСЕ имели препятствия для осуществления наблюдения за соблюдением режима прекращения огня или были задержки для свободного передвижения транспортных средств миссии. На подконтрольных боевикам территориях Донбасса миссия не могла проверить серийные номера тяжелого вооружения в одном из определенных для его отвода мест в соответствии с Минскими соглашениями, а в другом месте для проверки тяжелого вооружения был допущен только один наблюдатель в сопровождении переводчика.

Кроме того, в одном случае боевики пытались заглушить сигнал для полета беспилотного летательного аппарата миссии.

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Ранее УНИАН сообщал, что украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня просит ОБСЕ проверить, оставили ли боевики Широкино.