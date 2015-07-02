Украина просит ОБСЕ проверить, покинули ли боевики Широкино
Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня просит ОБСЕ проверить, оставили ли боевики Широкино.
Об этом Украинской правде сообщил пресс-офицер СЦКК Руслан Семенюк.
По его словам, в четверг во время брифинга с ОБСЕ российская сторона заявила, что незаконные вооруженные формирования покинули населенный пункт Широкино.
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"Некогда цветущий курортный городок превращен в сплошную руину. Боевикам необходимо было методично его уничтожать, убивать людей, чтобы в конце концов понять необходимость выполнения Минских договоренностей", - отметил во время брифинга представитель украинской стороны в СЦКК генерал-майор Андрей Таран.
ОБСЕ было предложено установить постоянный пункт наблюдения в Широкино. Теперь ОСБЕ должна убедиться, отведены ли вооруженные формирования.
Как сообщал УНИАН, накануне боевики заявили о прекращении огня в Широкино.