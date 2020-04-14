"Прицельным огнем": в штабе рассказали, как ВСУ на Донбассе "заставляли оккупантов отказаться от обстрелов"

Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств, обещают в штабе.

13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, семь раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, в течение суток российские оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. «Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе», – говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты шесть раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил. По защитникам Широкино боевики с направления населенного пункта Саханка выпустили шесть мин калибра 82 мм.

Позиции Объединенных сил возле Песков российские силы с направления населенного пункта Веселое обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Против украинских защитников рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчуком оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

В районе Опытного украинские военные зафиксировали обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

«Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов», – отмечают в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не было.

«За прошедшие сутки наши защитники, удерживая оборону, действовали решительно и дали достойный отпор вражеским подразделениям. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств. По предварительным данным разведки, 13 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями разной степени тяжести как минимум двух российских наемников», – сообщили в пресс-центре.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. Оккупанты со станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинские позиции возле Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра – рядом с Красногоровкой. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились. Потерь среди защитников Украины нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – добавили в штабе